В ДР Конго жертвами межэтнических столкновений стали около 50 человек

Не менее 49 человек погибли накануне ночью в результате межэтнических столкновений в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго

"Мы насчитали 49 тел, есть еще пропавшие, которых мы ищем", — рассказал директор отделения местной благотворительной католической организации Альфред Ндрабу Буджу.

По его словам, боевики из этнической группы ленду попытались напасть на деревню Мазе, однако атаку отразили силы безопасности. Вскоре боевики вернулись с подкреплением и продолжили нападение. По свидетельствам очевидцев, некоторые из найденных тел обезглавлены.

Как напоминает ТАСС , межэтнический конфликт в Итури между скотоводами хема и земледельцами ленду продолжается с 1999 года. Племена борются за землю и контроль над природными ресурсами, включая золото.