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В ДР Конго жертвами межэтнических столкновений стали около 50 человек
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В ДР Конго жертвами межэтнических столкновений стали около 50 человек 

Российская Газета 3 марта 2018
Не менее 49 человек погибли накануне ночью в результате межэтнических столкновений в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго.
"Мы насчитали 49 тел, есть еще пропавшие, которых мы ищем", — рассказал директор отделения местной благотворительной католической организации Альфред Ндрабу Буджу.
По его словам, боевики из этнической группы ленду попытались напасть на деревню Мазе, однако атаку отразили силы безопасности. Вскоре боевики вернулись с подкреплением и продолжили нападение. По свидетельствам очевидцев, некоторые из найденных тел обезглавлены.
Как напоминает ТАСС, межэтнический конфликт в Итури между скотоводами хема и земледельцами ленду продолжается с 1999 года. Племена борются за землю и контроль над природными ресурсами, включая золото.
В 2006 году столкновения благодаря усилиям ООН удалось остановить, однако отдельные вооруженные группировки в регионе по-прежнему совершают нападения на мирных граждан.
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