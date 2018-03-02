Четыре человека получили ранения при взрыве в афганской столице

Кабул , 2 марта / Синьхуа / — В пятницу по меньшей мере четыре мирных жителя получили ранения при взрыве в афганской столице. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

Н. Даниш отметил, что взрыв прогремел на дороге Кабул-Джелалабад около 08:50 по местному времени. Взорвался заминированный автомобиль, принадлежавший подрядной компании иностранных сил.

По его словам, четверо прохожих были доставлены в ближайшую больницу. Полиция начала расследование инцидента.

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее. —0—