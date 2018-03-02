Премьер Франции назвал атаку в центре столицы Буркина-Фасо терактом

МОСКВА , 2 мар — РИА Новости . Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал вооруженную атаку в столице Буркина-Фасо терактом и сообщил, что президент и правительство Франции следят за развитием ситуации в Уагадугу.

"Этим утром в столице Буркина-Фасо была совершена террористическая атака против вооруженных сил Буркина-Фасо и против посольства Франции… Президент Республики получает оперативную информацию о происходящем. Министр иностранных дел, министр обороны и я внимательно следим за ситуацией", — заявил Филипп в эфире телеканала BFMTV.

Утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции. В результате нападения погиб один военный, еще четверо военных и двое гражданских получили ранения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, «по предварительным данным, жертв среди французов нет». Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.

Операция у генштаба продолжается.

Теракт в столице Буркина-Фасо Уагадугу. 2 марта 2018