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Премьер Франции назвал атаку в центре столицы Буркина-Фасо терактом
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Премьер Франции назвал атаку в центре столицы Буркина-Фасо терактом 

РИА Новости 2 марта 2018
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал вооруженную атаку в столице Буркина-Фасо терактом и сообщил, что президент и правительство Франции следят за развитием ситуации в Уагадугу.
"Этим утром в столице Буркина-Фасо была совершена террористическая атака против вооруженных сил Буркина-Фасо и против посольства Франции… Президент Республики получает оперативную информацию о происходящем. Министр иностранных дел, министр обороны и я внимательно следим за ситуацией", — заявил Филипп в эфире телеканала BFMTV.
Утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции. В результате нападения погиб один военный, еще четверо военных и двое гражданских получили ранения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, «по предварительным данным, жертв среди французов нет». Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.
Операция у генштаба продолжается.
Теракт в столице Буркина-Фасо Уагадугу. 2 марта 2018
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