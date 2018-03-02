Посольство Франции в Буркина-Фасо сообщило о нападении

Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Facebook дипломатического представительства Франции.

"Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", — гласит короткая запись.