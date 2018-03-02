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Посольство Франции в Буркина-Фасо сообщило о нападении
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Посольство Франции в Буркина-Фасо сообщило о нападении 

ТАСС 2 марта 2018
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо подверглись нападению.
Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Facebook дипломатического представительства Франции.
"Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", — гласит короткая запись.
Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны — Уагадугу. По его данным, нападение совершила группа людей в масках. Очевидцы сообщают о том, что в здании штаб-квартиры начался пожар.
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