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Число жертв терактов в Буркина-Фасо возросло до восьми
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Число жертв терактов в Буркина-Фасо возросло до восьми 

РИА Новости 3 марта 2018
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Число жертв террористических атак на генштаб и посольство Франции в столице Буркина-Фасо Уагадугу возросло до восьми, ранения получили 80 человек, сообщили в министерстве безопасности страны.
Ранее сообщалось о семи погибших и шестерых раненых.
"Как заявил министр (безопасности Клеман Савадого — ред.), к сожалению, атака унесла жизни восьми человек, 80 получили ранения (в том числе гражданские)", — сообщается на странице министерства безопасности Буркина-Фасо в Facebook.
Как пишет газета Jeune Afrique, министр Савадого добавил, что 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Он также рассказал, что боевики использовали при нападении на здание генштаба начиненный взрывчаткой автомобиль, что «привело к серьезным разрушениям и значительным жертвам среди людей». По словам Савадого, все восемь нападавших боевиков были ликвидированы.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, заявил, что Франция продолжит помогать Буркина-Фасо бороться с терроризмом, который представляет угрозу и для безопасности Франции.
"Президент Республики (Эммануэль Макрон) связался с президентом Буркина-Фасо (Роком) Каборе, выразил соболезнования и нашу поддержку, а также готовность бороться с этими террористическими группами, которые хотят дестабилизировать Сахель и которые в то же время представляют серьезную угрозу нашей безопасности и нашим интересам", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Вооруженные нападения в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошли в пятницу. Целями нападений стали здание генштаба и посольство Франции. Местные власти классифицировали произошедшее как теракт. По словам главы МИД Франции, жертв среди французов нет.
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