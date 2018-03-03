Число жертв терактов в Буркина-Фасо возросло до восьми

Ранее сообщалось о семи погибших и шестерых раненых.

"Как заявил министр (безопасности Клеман Савадого — ред.), к сожалению, атака унесла жизни восьми человек, 80 получили ранения (в том числе гражданские)", — сообщается на странице министерства безопасности Буркина-Фасо в Facebook.

Как пишет газета Jeune Afrique, министр Савадого добавил, что 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Он также рассказал, что боевики использовали при нападении на здание генштаба начиненный взрывчаткой автомобиль, что «привело к серьезным разрушениям и значительным жертвам среди людей». По словам Савадого, все восемь нападавших боевиков были ликвидированы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан , в свою очередь, заявил, что Франция продолжит помогать Буркина-Фасо бороться с терроризмом, который представляет угрозу и для безопасности Франции.

"Президент Республики ( Эммануэль Макрон ) связался с президентом Буркина-Фасо (Роком) Каборе, выразил соболезнования и нашу поддержку, а также готовность бороться с этими террористическими группами, которые хотят дестабилизировать Сахель и которые в то же время представляют серьезную угрозу нашей безопасности и нашим интересам", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Вооруженные нападения в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошли в пятницу. Целями нападений стали здание генштаба и посольство Франции. Местные власти классифицировали произошедшее как теракт. По словам главы МИД Франции, жертв среди французов нет.