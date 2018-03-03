Ещё
ООН приостановила гуманитарную деятельность в Ранне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН приостановила гуманитарную деятельность в Ранне после атаки «Боко харам» 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
ООН приостановила свою гуманитарную деятельность в городе Ранн на северо-востоке Нигерии, где в четверг в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" погибли сотрудники миссии всемирной организации. Об этом в субботу сообщило Agence France Presse (AFP) со ссылкой на представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Саманту Ньюпорт.
"Операции в Ранне приостановлены на неделю со вчерашнего дня", — заявила AFP Ньюпорт. При этом она подчеркнула, что в других регионах Нигерии ООН продолжит свою работу. Также Ньюпорт сообщила, что в пятницу из Ранна были эвакуированы 52 гуманитарных работника.
По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного боевиками "Боко харам", убиты 11 человек. Трое из них были сотрудниками Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает AFP.
В пятницу гуманитарную деятельность в Ранне приостановила организация "Врачи без границ".
ТАСС: последние новости
Россельхознадзор с 16 марта ограничивает ввоз картофеля из Египта СМИ: береговая охрана Ливии спасла более 100 нелегальных мигрантов СМИ: Хартум намерен подписать с Москвой меморандум о строительстве АЭС в Судане
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России328
Порошенко поставили ультиматум по Крыму84
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение