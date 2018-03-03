ООН приостановила гуманитарную деятельность в Ранне после атаки «Боко харам»

"Операции в Ранне приостановлены на неделю со вчерашнего дня", — заявила AFP Ньюпорт. При этом она подчеркнула, что в других регионах Нигерии ООН продолжит свою работу. Также Ньюпорт сообщила, что в пятницу из Ранна были эвакуированы 52 гуманитарных работника. ООН приостановила свою гуманитарную деятельность в городе Ранн на северо-востоке Нигерии , где в четверг в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" погибли сотрудники миссии всемирной организации. Об этом в субботу сообщило Agence France Presse ( AFP ) со ссылкой на представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Саманту Ньюпорт.

По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного боевиками "Боко харам", убиты 11 человек. Трое из них были сотрудниками Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает AFP.

В пятницу гуманитарную деятельность в Ранне приостановила организация "Врачи без границ".