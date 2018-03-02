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Срочно: Пять полицейских погибли при нападении боевиков в Кении
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Срочно: Пять полицейских погибли при нападении боевиков в Кении 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Мандера /Кения/, 2 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере пять
кенийских полицейских погибли при нападении боевиков,
предположительно принадлежащих к группировке "Аш-Шабаб", на два  лагеря в округе Мандера. Об этом в пятницу сообщили местные власти.
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