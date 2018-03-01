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В Питере прогремел взрыв в многоэтажке
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В Питере прогремел взрыв в многоэтажке 

Свободная пресса 1 марта 2018
В Санкт-Петербурге в одном из многоэтажных домов прогремел взрыв. Источник в экстренных службах Санкт-Петербурга сообщил, что произошел взрыв бытового газа.
«Бытовой газ взорвался в одной из квартир жилого многоэтажного дома на Бухарестском проспекте», — сказал источник.
В результате взрыва пострадали люди. Каково их количество, не сообщается. Место происшествия оцеплено, возле подъезда находится скорая помощь, пишет Интерфакс.
Новости происшествий: В одном из магазинов Петербурга прогремел взрыв
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