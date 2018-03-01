В Питере прогремел взрыв в многоэтажке

Санкт-Петербурге в одном из многоэтажных домов прогремел взрыв. Источник в экстренных службах Санкт-Петербурга сообщил, что произошел взрыв бытового газа.

«Бытовой газ взорвался в одной из квартир жилого многоэтажного дома на Бухарестском проспекте», — сказал источник.

В результате взрыва пострадали люди. Каково их количество, не сообщается. Место происшествия оцеплено, возле подъезда находится скорая помощь, пишет Интерфакс

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