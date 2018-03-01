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Источник назвал возможные сроки возобновления авиаперелетов между Россией и Египтом
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Источник назвал возможные сроки возобновления авиаперелетов между Россией и Египтом 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Прямое авиасообщение России с Египтом скорее всего возобновится уже этой весной, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
По словам источника, египетский национальный перевозчик в конце февраля предоставил российской стороне пакет технической документации, который среди прочего определяет меры по обеспечению авиабезопасности, что было необходимым условием для начала полетов. Однако документы не были переведены на русский язык.
"Потребуется время для перевода и заверения документации. Затем документы будут проанализированы на соответствие требованиям. Речь идет о реализации последних формальностей для возобновления авиасообщения. Предполагается, что возобновлено оно может быть весной, возможно уже к началу апреля", — рассказал источник.
Ранее глава аэропорта Каира заявил о готовности принять рейсы из России.
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