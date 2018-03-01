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Египет и Россия достигли консенсуса по началу реализации проекта АЭС в Эд-Дабаа
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Египет и Россия достигли консенсуса по началу реализации проекта АЭС в Эд-Дабаа 

ТАСС 1 марта 2018
КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Египет и Россия достигли консенсуса по началу реализации проекта АЭС в Эд-Дабаа с участием госкорпорации «Росатом». Об этом заявил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер.
"Обе стороны прилагают усилия по запуску строительства атомной электростанции в рамках графика, согласованного президентами двух стран", — приводит его слова издание Al-Shorouk. Российская компания, отметил он, будет оказывать содействие «в подготовке квалифицированных кадров, информировании населения и обеспечении безопасной и бесперебойной работы станции, а также стабилизации конкурентоспособных цен на электроэнергию». Стороны, по его словам, договорились провести совещания для координации механизмов работы на следующем этапе.
Ранее в феврале в Египте побывала российская делегация во главе с президентом группы компаний ASE (входит в госкорпорацию «Росатом») Валерием Лимаренко для инспектирования мероприятий по началу строительства электростанции, возведение которой должно начаться на побережье Средиземного моря под Александрией.
В декабре прошлого года президенты России и Египта подписали в Каире акт о начале работ по контрактам на сооружение в Египте АЭС, предусматривающим сооружение станции, поставку ядерного топлива на весь период ее эксплуатации, сервисное обслуживание и утилизацию отработанного ядерного топлива.
Межправительственное соглашение о сооружении первой в Египте атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено в ноябре 2015 года в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов, проект планируется реализовать за 12 лет.
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