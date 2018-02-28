Алиев принял верительные грамоты нового посла Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Египта Аделя Ибрагима Ахмеда Ибрагима, сообщается на сайте главы государства.

Напомним, верительные грамоты — это документ, в котором удостоверяется представительство посла в дргом государстве и его аккредитация. В нем также выражается просьба верить тому, что будет говорить посол от имени своего государства и правительства.

В современной дипломатии верительные грамоты подписываются лично главой государства, скрепляются подписью министра иностранных дел, адресуются лично главе государства пребывания и вручаются в торжественной обстановке.

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