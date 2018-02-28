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Экваториальная Гвинея выразила готовность укрепить контакты и координацию с Тунисом
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Экваториальная Гвинея выразила готовность укрепить контакты и координацию с Тунисом 

ИА Синьхуа 28 февраля 2018
Тунис, 28 февраля /Синьхуа/ — Находящийся в Тунисе с визитом президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во вторник выразил готовность укрепить координацию с Тунисом в вопросах миграции, сокращения бедности, безопасности и развития, чтобы повысить международный статус африканского континента.
Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси провел в своей резиденции встречу с Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в областях здравоохранения, туризма, сельского хозяйства и техники. Теодоро Обианг Нгема Мбасого назвал свой нынешний визит «удачным и имеющим историческое значение». По его словам, Экваториальная Гвинея надеется на выявление еще большего потенциала для сотрудничества с Тунисом, такое сотрудничество Юг-Юг будет способствовать повышению международного статуса африканского континента.
Теодоро Обианг Нгема Мбасого также объявил, что его страна введет безвизовый режим для граждан Туниса и учредит посольство в тунисской столице.
Беджи Каид ас-Себси в свою очередь приветствовал эти дипломатические шаги Экваториальной Гвинеи и выразил готовность Туниса поделиться с Экваториальной Гвинеей опытом в областях политических консультаций, туризма и техники, чтобы тем самым содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. —0—
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