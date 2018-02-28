Экваториальная Гвинея выразила готовность укрепить контакты и координацию с Тунисом

Тунис , 28 февраля / Синьхуа / — Находящийся в Тунисе с визитом президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во вторник выразил готовность укрепить координацию с Тунисом в вопросах миграции, сокращения бедности, безопасности и развития, чтобы повысить международный статус африканского континента.

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси провел в своей резиденции встречу с Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в областях здравоохранения, туризма, сельского хозяйства и техники. Теодоро Обианг Нгема Мбасого назвал свой нынешний визит «удачным и имеющим историческое значение». По его словам, Экваториальная Гвинея надеется на выявление еще большего потенциала для сотрудничества с Тунисом, такое сотрудничество Юг-Юг будет способствовать повышению международного статуса африканского континента.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого также объявил, что его страна введет безвизовый режим для граждан Туниса и учредит посольство в тунисской столице.

Беджи Каид ас-Себси в свою очередь приветствовал эти дипломатические шаги Экваториальной Гвинеи и выразил готовность Туниса поделиться с Экваториальной Гвинеей опытом в областях политических консультаций, туризма и техники, чтобы тем самым содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. —0—