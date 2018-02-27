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В ходе операции «Синай-2018» в Египте ликвидировано 82 террориста
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В ходе операции «Синай-2018» в Египте ликвидировано 82 террориста 

ИА Синьхуа 27 февраля 2018
Фото: Военное обозрение
Каир, 27 февраля /Синьхуа/ — Египетские военные сегодня обнародовали заявление, в котором говорится, что в ходе начавшейся в этом месяце масштабной контртеррористической операции «Синай-2018» было ликвидировано 82 террориста.
В заявлении говорится, что на сегодняшний день силами безопасности было задержано 2235 человек, и после выяснения и подтверждения личности освобождено 1447 человек.
Также ВВС Египта за последние четыре дня ликвидировали 20 опорных пунктов террористов и два начиненных взрывчаткой автомобиля. Наземные войска, в свою очередь, атаковали и обыскали 185 опорных пунктов боевиков, изъяв множество единиц оружия и боеприпасов.
9 февраля египетские военные объявили о начале масштабной операции по борьбе с террористами «Синай-2018», нацеленной на зачистку Синайского полуострова от террористов и экстремистов. —0—
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