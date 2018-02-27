В ходе операции «Синай-2018» в Египте ликвидировано 82 террориста

Каир , 27 февраля / Синьхуа / — Египетские военные сегодня обнародовали заявление, в котором говорится, что в ходе начавшейся в этом месяце масштабной контртеррористической операции «Синай-2018» было ликвидировано 82 террориста.

В заявлении говорится, что на сегодняшний день силами безопасности было задержано 2235 человек, и после выяснения и подтверждения личности освобождено 1447 человек.

Также ВВС Египта за последние четыре дня ликвидировали 20 опорных пунктов террористов и два начиненных взрывчаткой автомобиля. Наземные войска, в свою очередь, атаковали и обыскали 185 опорных пунктов боевиков, изъяв множество единиц оружия и боеприпасов.

9 февраля египетские военные объявили о начале масштабной операции по борьбе с террористами «Синай-2018», нацеленной на зачистку Синайского полуострова от террористов и экстремистов. —0—