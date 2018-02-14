В ЮАР умер лидер оппозиции Зимбабве 

"Как вы знаете, президент MDC Морган Ричард Цвангираи последнее время не очень хорошо себя чувствовал. С грустью сообщаю, что мы потеряли икону и борца за демократию", — цитируют местные СМИ заявление вице-президента партии Элиаса Мудзури.

Подробности относительно кончины политика пока не известны, однако, как отмечает телеканал, последнее время он проходил лечение от рака толстой кишки в больнице Йоханнесбурга.