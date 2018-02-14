СМИ сообщили о гибели пяти военных из кортежа Кабилы

СМИ сообщили о гибели в ДТП пяти военных из кортежа президента ДРК

Пять военных, сопровождавших кортеж президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилы, погибли в дорожно-транспортном происшествии, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, когда Кабила возвращался в столицу Киншасау "по национальной автомагистрали №1".

В районе деревни Минкело один из джипов охраны потерял управление и несколько раз перевернулся. По словам местных жителей, в автомобиле находились бойцы республиканской гвардии ДРК. Пять человек погибли на месте, пострадавшие были доставлены в ближайший госпиталь.