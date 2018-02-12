В Египте уничтожили 12 экстремистов

Антитеррористические подразделения Египта уничтожили 12 экстремистов во время спецоперации на севере и в центральной части Синайского полуострова. Об этом говорится на сайте вооруженных сил республики.

"Обнаружены и обезврежены 23 взрывных устройства, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию", — проинформировали в ВС Египта. Кроме того, уничтожены семь плантаций по выращиванию мака и конфисковано свыше полутонны наркотиков. Согласно представленным данным, уничтожено 60 объектов, использовавшихся террористами, в том числе склады с оружием и боеприпасами, лаборатории по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств, ликвидировано 12 боевиков, оказавших сопротивление, еще 92 подозреваемых причастности к уголовным преступлениями были задержаны.

О проведении масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу. В ней принимают участие подразделения армии республики, ВВС, ВМФ, силы быстрого реагирования, погранслужба, полиция.