Региональным телеканалам разрешат увеличить рекламное время

Правительство РФ одобрило законопроект, разрешающий региональным телеканалам дополнительно увеличить продолжительность рекламы способом «бегущей строки». Это позволит телеканалам получать дополнительные доходы за счёт увеличения объёма рекламы, сообщается на сайте Кабмина.

В соответствии с федеральным законом «О рекламе» общая ее продолжительность не может превышать 15% времени вещания в течение часа. Одобренный законопроект предлагает установить дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом «бегущей строки» на 5%. Таким образом, общая продолжительность рекламного времени составит до 20% времени вещания в течении часа. А в информационных и информационно-развлекательных передачах — 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов, т.е. 35% времени вещания в течение часа.