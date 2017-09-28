На слушания в Сенате США о «российском вмешательстве» пригласили Facebook, Twitter и Alphabet

На слушания по поводу «вмешательства России в президентские выборы в США», которые 1 ноября проведет комитет по разведке Сената, позвали представителей компаний Facebook, Twitter и Alphabet (владеет Google ). Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах комитета с компаниями.

Члены комитета попытаются разобраться, в том числе, каким образом размещение политической рекламы в социальных сетях, которое «организовали из России», сказалось на результатах выборов-2016.

Сервис микроблогов Twitter уже сообщал, что его представители дадут показания в сенатском комитете. А конгрессмены запросили у Facebook подробную информацию об источниках политической рекламы, размещенной в период президентских выборов.