На слушания в Сенате США о «российском вмешательстве» пригласили Facebook, Twitter и Alphabet 

На слушания по поводу «вмешательства России в президентские выборы в США», которые 1 ноября проведет комитет по разведке Сената, позвали представителей компаний Facebook, Twitter и Alphabet (владеет Google). Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах комитета с компаниями.
Члены комитета попытаются разобраться, в том числе, каким образом размещение политической рекламы в социальных сетях, которое «организовали из России», сказалось на результатах выборов-2016.
Сервис микроблогов Twitter уже сообщал, что его представители дадут показания в сенатском комитете. А конгрессмены запросили у Facebook подробную информацию об источниках политической рекламы, размещенной в период президентских выборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Конгрессмены требуют данные о русских рекламодателях на Facebook».