Ещё
На слушания в Сенате США о «российском вмешательстве» пригласили Facebook, Twitter и Alphabet
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На слушания в Сенате США о «российском вмешательстве» пригласили Facebook, Twitter и Alphabet 

Коммерсант 28 сентября 2017
На слушания по поводу «вмешательства России в президентские выборы в США», которые 1 ноября проведет комитет по разведке Сената, позвали представителей компаний Facebook, Twitter и Alphabet (владеет Google). Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах комитета с компаниями.
Члены комитета попытаются разобраться, в том числе, каким образом размещение политической рекламы в социальных сетях, которое «организовали из России», сказалось на результатах выборов-2016.
Сервис микроблогов Twitter уже сообщал, что его представители дадут показания в сенатском комитете. А конгрессмены запросили у Facebook подробную информацию об источниках политической рекламы, размещенной в период президентских выборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Конгрессмены требуют данные о русских рекламодателях на Facebook».
Коммерсант: последние новости
Politico узнала о сотрудничестве Цукерберга с главным стратегом предвыборной кампании Клинтон Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 11% Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки66
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»377
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение