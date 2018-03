Болельщики «Баварии»: «75 евро за билет? Мы не Неймар»

Болельщики «Баварии» выразили возмущение ценами на билеты во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ». В гостевом секторе «Парк де Пренс» мюнхенские фанаты развернули ироничный баннер.

— 75 евро за билет? Мы не Неймар. Стоимость билетов должна быть разумной, — гласит надпись на баннере.

Bayern Munich fans at PSG tonight: "€75 a ticket? We are not Neymar, ticket prices must be reasonable. " 💰👊 pic.twitter.com/W0jxN5xm18

— Football__Tweet (@Football__Tweet) 27 сентября 2017 г.