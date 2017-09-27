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Зафиксирована вторая волна вирусной рассылки под бренды крупнейших авиакомпаний
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Зафиксирована вторая волна вирусной рассылки под бренды крупнейших авиакомпаний 

Прайм 27 сентября 2017
Фото: РИА Новости
Компания Group-IB, занимающаяся вопросами киберзащиты, зафиксировала вторую волну вирусной рассылки с использованием брендов крупнейших международных авиакомпаний: Lufthansa, Air Canada, Swissair, British Airways, Air-France, Austrian Airlines. По данным, злоумышленники зарегистрировали в сентябре, как минимум, 86 фейковых сайтов, использующих названия известных брендов. Предыдущую вирусную кампанию мошенники запустили в июне в разгар отпусков — и использовали ее для нагона рекламного трафика.
В этот раз для продвижения в Facebook злоумышленники использовали уже отработанную схему «подарка»: «Lufthansa дарит два билета!». Под таким влиянием человек переходит на сайт с логотипом авиакомпании. Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники сознательно создают адреса, использующее название известных брендов. Эта технология называется «cпуфинг» (англ. spoofing — обман, мистификация).
Для того, чтобы получить авиабилеты в подарок, пользователю нужно ответить на три несложных вопроса, типа «Вы когда-нибудь путешествовали с нами», «Вы действительно хотите получить 2 бесплатных билета?» и «Подтвердите, что вы совершеннолетний (ая)». После этого появляется сообщение «Lufthansa дарит вам 2 билета!» и фотография двух посадочных талонов с логотипом авиакомпании. Чтобы их получить, необходимо лайкнуть страницу, распространить пост среди своих друзей на странице. Таким образом, вы невольно вовлекаете в мошенническую схему ваших друзей.
Никаких бесплатных авиабилетов нет. В лучшем случае пользователя перенаправляют на какую-ту рекламную страницу, а мошенники получают деньги за привлеченный трафик. Сейчас эта вирусная кампания стартовала в Европе — первые посты появились у иностранных пользователей Facebook. 26 сентября авиакомпания Lufthansa на своей официальной страничке в Facebook сообщила о фейковой акции и призвала пассажиров не поддаваться на провокации и задуматься о собственной безопасности!
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