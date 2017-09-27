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«Метида» оплатила штраф 200 тыс. руб. за рекламу ученических розг
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«Метида» оплатила штраф 200 тыс. руб. за рекламу ученических розг 

АиФ-Самара 27 сентября 2017
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 26 сентября, ООО «Метида» оплатило штраф 200 тысяч рублей за использование в рекламе школьных товаров ученических розг, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.
О том, что реклама книжного магазина «Метида» с изображением «розг», рядом с которым находится надпись «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания… », размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти и Сызрани, а также реклама, распространенная на радиостанциях, в которой присутствует звук взмаха розог и выражение «Учебники, тетради, канцтовары… Ученические розги 99,9р. Внедряем знания… » побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию и жестокости, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу ещё 25 декабря 2015 года. Компании было выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, а 29 января на Общество был наложен штраф в 200 тысяч рублей.
ООО «Метида» пыталось обжаловать решение и предписание Самарского УФАС, но суды трех инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований.
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