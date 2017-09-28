В 2017 году в Иркутске демонтировано более тысячи незаконных рекламных конструкций

Более 1 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций и объектов информационного оформления демонтировано администрацией Иркутска в 2017 году. Кроме того, удалено около 4,5 тыс. единиц информационных материалов (объявления, баннеры, афиши, листовки и т.д.). Об этом на депутатских слушаниях сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики Анна Дудкевич.

— Специалистами комитета экономики в 2017 году демонтировано 318 отдельно стоящих рекламных объектов, 379 выносных конструкций, 136 конструкций, присоединяемых к объектам недвижимости, а также 216 объектов информационного оформления, в том числе вывески, указатели и иная информация, размещенная в витринах. Проводится подготовка демонтажа 38 конструкций на плотине ГЭС в связи с аннулированием разрешения на их установку и эксплуатацию, — сообщила Анна Дудкевич.

По ее словам, работа по выявлению самовольно размещенной рекламы и объектов информационного оформления и ее устранению ведется регулярно. Во всех округах проведен мониторинг и инвентаризация конструкций длля выявления самовольно размещенных рекламных конструкций, установленных вне схемы размещения рекламных конструкций и без разрешения на установку и эксплуатацию. Составлена дорожная карта демонтажа незаконной рекламы, которая ежедневно обновляется, в нее включаются новые выявляемые объекты.

Владельцам выдаются предписания о демонтаже с указанием удалить информацию, размещенную на конструкции, в течение трех дней со дня выдачи предписания о демонтаже. В случае неисполнения требований предписаний о демонтаже конструкции удаляются в принудительном порядке.