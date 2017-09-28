Ещё
В 2017 году в Иркутске демонтировано более тысячи незаконных рекламных конструкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году в Иркутске демонтировано более тысячи незаконных рекламных конструкций 

Хот 28 сентября 2017
Фото: Хот
Более 1 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций и объектов информационного оформления демонтировано администрацией Иркутска в 2017 году. Кроме того, удалено около 4,5 тыс. единиц информационных материалов (объявления, баннеры, афиши, листовки и т.д.). Об этом на депутатских слушаниях сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики Анна Дудкевич.
— Специалистами комитета экономики в 2017 году демонтировано 318 отдельно стоящих рекламных объектов, 379 выносных конструкций, 136 конструкций, присоединяемых к объектам недвижимости, а также 216 объектов информационного оформления, в том числе вывески, указатели и иная информация, размещенная в витринах. Проводится подготовка демонтажа 38 конструкций на плотине ГЭС в связи с аннулированием разрешения на их установку и эксплуатацию, — сообщила Анна Дудкевич.
По ее словам, работа по выявлению самовольно размещенной рекламы и объектов информационного оформления и ее устранению ведется регулярно. Во всех округах проведен мониторинг и инвентаризация конструкций длля выявления самовольно размещенных рекламных конструкций, установленных вне схемы размещения рекламных конструкций и без разрешения на установку и эксплуатацию. Составлена дорожная карта демонтажа незаконной рекламы, которая ежедневно обновляется, в нее включаются новые выявляемые объекты.
Владельцам выдаются предписания о демонтаже с указанием удалить информацию, размещенную на конструкции, в течение трех дней со дня выдачи предписания о демонтаже. В случае неисполнения требований предписаний о демонтаже конструкции удаляются в принудительном порядке.
Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова подчеркнула, что Иркутску необходима единая концепция размещения вывесок и рекламы, которая будет вписываться в архитектуру города. Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли сообщила, что документ уже разработан и будет представлен депутатам в октябре этого года.
Хот: последние новости
В Златоусте сотрудниками полиции за причинение смертельных ножевых ранений задержан ранее судимый мужчина Россиян могут обязать платить аванс за услуги ЖКХ При пожаре пострадали два человека.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки66
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»377
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение