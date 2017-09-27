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Telegram-каналы стали новой площадкой для политрекламы
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Telegram-каналы стали новой площадкой для политрекламы 

Мир24 27 сентября 2017
Фото: Мир24
Самым популярным общественно-политическим телеграм-каналом в августе 2017 года стал анонимный «Сталингулаг». Среднее количество просмотров одного поста достигло 156 600. Второе место занял канал блогера Ильи Варламова (63 500), на третьем оказался анонимный «Незыгарь» (50 200). Еще шесть каналов набрали больше 10 000 просмотров (в среднем), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Медиалогия».
Специализированные каналы быстро завоевывают аудиторию, отмечают эксперты. В последнее время они стали новой площадкой для политической рекламы. Стоимость публикации может доходить до 450 000 рублей, сообщил информированный собеседник издания.
Безопасность или удобство?
Какой мессенджер выбрать } Представитель пиар-агентства отметил, что торговля политической рекламой ведется, как на рынке. Пост у крупного канала может стоить до 100 000 рублей, но если замаскировать его под обычную публикацию, то можно добиться существенной скидки. Негатив против кого-то стоит в два-три раза дороже.
Администраторы одного из анонимных каналов рассказали, что деньги переводятся, как правило, не в биткоинах, а через знакомого пиарщика или медиатехнолога. Месячный оборот популярного телеграм-канала может достигать миллиона рублей.
Другой способ заработка — продажа раскрученного канала. Так, телеграм-канал «Бывшая» недавно ушел за 1,2 миллиона рублей.
Иизвестные блогеры Илья Варламов и Олег Кашин подчеркнули, что рекламу в своих каналах не размещают. Оба отмечают, что им и не предлагали опубликовать политические посты.
Администраторы каналов «Сталингулаг» и «Методичка» также заявили, что не занимаются размещением политической рекламы, а канал «Караульный» такую рекламу размещает — но лишь в том случае, если согласен с ней.
Формированию рынка политической рекламы на телеграм-каналах, по словам экспертов, способствуют избирательные кампании. Всю рекламу можно разделить на «нативные материалы» и продвижение других каналов в соотношении 65% на 35%, причем последнее на 35-40% дешевле.
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