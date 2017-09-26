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«ВКонтакте» запустило новую рекламную сеть
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«ВКонтакте» запустило новую рекламную сеть 

360tv.ru 26 сентября 2017
Фото: 360tv.ru
Во время конференции рассказали, что сеть будет работать по трем принципам: простота, стабильность, прозрачность. Кроме того, новая монетизация социальной сети будет строиться на одной кнопке.
В настоящее время в «ВКонтакте» больше 100 тысяч рекламодателей. За тысячу показов рекламы дают в среднем 22 рубля. Теперь каждое сообщество может подключиться к рекламной сети в «ВКонтакте».
Кроме того, теперь в соцсети разрешили нативную рекламу.
Кнопка, чтобы подключиться к сети, уже появилась в настройках.
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