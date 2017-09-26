«ВКонтакте» запустило новую рекламную сеть

Во время конференции рассказали, что сеть будет работать по трем принципам: простота, стабильность, прозрачность. Кроме того, новая монетизация социальной сети будет строиться на одной кнопке.

В настоящее время в «ВКонтакте» больше 100 тысяч рекламодателей. За тысячу показов рекламы дают в среднем 22 рубля. Теперь каждое сообщество может подключиться к рекламной сети в «ВКонтакте».

Кроме того, теперь в соцсети разрешили нативную рекламу.

Кнопка, чтобы подключиться к сети, уже появилась в настройках.