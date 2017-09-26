«Аскона» сняли триллер в качестве своего нового рекламного ролика

Институт, сессия, вечеринки, а потом работа, дом, работа — мозг взрослого человека не получает достаточного времени на отдых. Люди думают, что смогут выспаться днем или в дороге, но в результате — головная боль и сновидения, похожие на настоящий триллер. Крупнейший вертикально-интегрированный ритейлер товаров для здорового сна «Аскона» и агентство Saatchi & Saatchi Russia создали ролик в формате короткометражки для digital-каналов и кинотеатров в рамках креативной платформы «Спите, чтобы жить». Тема спокойного и качественного сна будет держать вас в напряжении в течение всего преролла, который вы точно не сможете «пропустить». Съемки ролика проходили в настоящей электричке, которая почти нон-стоп курсировала по маршруту Домодедово-Узуново в течение двух суток. «Сюжетная обманка имеет под собой реальную основу. Когда мы засыпаем, фрагменты реальности попадают в наш сон, переплетаясь в нем странным, но довольно правдоподобным образом. Поэтому и важен качественный ночной сон, в который мы попадаем из спокойной атмосферы домашнего комфорта, где нет лишних раздражителей. А если вдруг мы не выспались ночью, мозг устал и нас угораздило заснуть посреди дневной суеты, тогда всякое может присниться…», — комментирует Юрий Полонский, исполнительный креативный директор «Saatchi& Saatchi Russia». Клиент: Askona Директор по маркетингу — Константин Чистяков Руководитель направления рекламы, PR и развития брендов — Валерия Патрикеева Состав творческой группы: Saatchi& Saatchi Russia Исполнительный креативный директор — Юрий Полонский Директор по стратегическому планированию — Дарья Царькова Копирайтер — Артем Мухин Старший Эккаунт-менеджер — Александра Иванова Продюсер — Наталья Патрушева Продакшен — Stink Режиссер — Davide Gentile Оператор — Luca Esposito Композитор — Fancy State Продюсер — Игорь Рабчун