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«ВКонтакте» открыла рекламную сеть для всех сообществ и рассказала о выплате 1 млрд рублей ее участникам
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«ВКонтакте» открыла рекламную сеть для всех сообществ и рассказала о выплате 1 млрд рублей ее участникам 

RB.ru 26 сентября 2017
Фото: RB.ru
Новые инструменты для авторов контента
Новые инструменты для создателей контента и издателей включают сервис для подгрузки статей прямо во «ВКонтакте» на базе технологии Accelerated Mobile Pages (аналогичная функция представлена в Facebook под названием Instant Articles). Нововведение позволит пользователям быстрее загружать статьи.
Также создатели контента получат редактор для создания и оформления лонгридов (длинных текстов) в соцсети с поддержкой мультимедийного контента. Запустить оба инструмента в соцсети рассчитывают в течение этого года.
Публичный запуск рекламной сети
Также «ВКонтакте» объявила о запуске рекламной сети для всех сообществ. Инструмент позволяет «ВКонтакте» самостоятельно размещать рекламу в сообществах, за что авторы сообществ получают прибыль.
Ранее этот инструмент был доступен только ограниченному числу сообществ по приглашениям, уточнил в разговоре с Rusbase представитель соцсети. В целом «ВКонтакте» выплатила участникам рекламной сети за прошедший год 1 млрд рублей, сообщили в компании.
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