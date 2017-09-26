«ВКонтакте» открыла рекламную сеть для всех сообществ и рассказала о выплате 1 млрд рублей ее участникам

Новые инструменты для авторов контента

Новые инструменты для создателей контента и издателей включают сервис для подгрузки статей прямо во «ВКонтакте» на базе технологии Accelerated Mobile Pages (аналогичная функция представлена в Facebook под названием Instant Articles). Нововведение позволит пользователям быстрее загружать статьи.

Также создатели контента получат редактор для создания и оформления лонгридов (длинных текстов) в соцсети с поддержкой мультимедийного контента. Запустить оба инструмента в соцсети рассчитывают в течение этого года.

Публичный запуск рекламной сети

Также «ВКонтакте» объявила о запуске рекламной сети для всех сообществ. Инструмент позволяет «ВКонтакте» самостоятельно размещать рекламу в сообществах, за что авторы сообществ получают прибыль.

Ранее этот инструмент был доступен только ограниченному числу сообществ по приглашениям, уточнил в разговоре с Rusbase представитель соцсети. В целом «ВКонтакте» выплатила участникам рекламной сети за прошедший год 1 млрд рублей, сообщили в компании.