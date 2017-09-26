Московское УФАС возбудило дело в отношении «Фармамед» за нарушения в рекламе БАДов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) РФ возбудило дело в отношении АО «Фармамед» за нарушения в рекламе биологически активных добавок (БАДов), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Фармамед» по факту распространения рекламы биологически активных добавок «Бак-Сет-форте» и «Бак-Сет-беби» в ходе XIX Конгресса педиатров России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рекламное сообщение АО «Фармамед» содержит следующую информацию о товаре: «гарантия заявленного количества жизнеспособных бактерий до конца срока годности». Регулятор зафиксировал признаки нарушения закона «О рекламе», выразившиеся в использовании в качестве одного из преимуществ рекламируемого товара его обязательного качества — сохранять свои потребительские свойства, заявленные в маркировке (ч. 3 ст. 14 закона «О рекламе»).

«Кроме того, предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, занимает лишь 19 вместо положенных 61,95 кв. см (при общей площади макета 619,5 кв. см предупреждение должно занимать 61,95 кв. см — 10% общей площади макета). Таким образом, в действиях «Фармамед» также содержатся признаки нарушения ч. 1.1 ст. 25 закона «О рекламе» — предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, должно занимать не менее чем 10% рекламной площади пространства. Дело назначено к рассмотрению на 12 октября 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.