Ещё
Московское УФАС возбудило дело в отношении «Фармамед» за нарушения в рекламе БАДов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московское УФАС возбудило дело в отношении «Фармамед» за нарушения в рекламе БАДов 

Агентство «Москва» 26 сентября 2017
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) РФ возбудило дело в отношении АО «Фармамед» за нарушения в рекламе биологически активных добавок (БАДов), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Фармамед» по факту распространения рекламы биологически активных добавок «Бак-Сет-форте» и «Бак-Сет-беби» в ходе XIX Конгресса педиатров России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рекламное сообщение АО «Фармамед» содержит следующую информацию о товаре: «гарантия заявленного количества жизнеспособных бактерий до конца срока годности». Регулятор зафиксировал признаки нарушения закона «О рекламе», выразившиеся в использовании в качестве одного из преимуществ рекламируемого товара его обязательного качества — сохранять свои потребительские свойства, заявленные в маркировке (ч. 3 ст. 14 закона «О рекламе»).
«Кроме того, предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, занимает лишь 19 вместо положенных 61,95 кв. см (при общей площади макета 619,5 кв. см предупреждение должно занимать 61,95 кв. см — 10% общей площади макета). Таким образом, в действиях «Фармамед» также содержатся признаки нарушения ч. 1.1 ст. 25 закона «О рекламе» — предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, должно занимать не менее чем 10% рекламной площади пространства. Дело назначено к рассмотрению на 12 октября 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Режиссер фильма «Зеленый фургон» А.Павловский скончался на 71-м году жизни Отпевание О.Табакова будет закрытым по желанию родственников Москвич поймал волчицу с ошейником в ТиНАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля551
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки69
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»380
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение