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Раимкулов: в Бишкеке может появиться Жашыл street
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Раимкулов: в Бишкеке может появиться Жашыл street 

Sputnik Кыргызстан 26 сентября 2017
Фото: Sputnik Кыргызстан
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что мэрия ведет активную работу по улучшению облика города.
"Сейчас идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. К началу сентября было демонтировано более 1 900 объектов без разрешительных документов", — сказал Раимкулов.
Он отметил, что «Бишкекглавархитектура» инициирует проект, где будут прописаны единые правила предоставления рекламных конструкций.
"Хотим перенять зарубежный опыт. Возможно, что одну улицу оформят, например, в зеленом цвете — своего рода Жашыл street, другую — желтым и так далее. И город станет намного ярче и красивее", — сказал чиновник.
Полный комментарий заместителя начальника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека слушайте в аудиоверсии.
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