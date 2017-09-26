Раимкулов: в Бишкеке может появиться Жашыл street

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что мэрия ведет активную работу по улучшению облика города.

"Сейчас идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. К началу сентября было демонтировано более 1 900 объектов без разрешительных документов", — сказал Раимкулов.

Он отметил, что «Бишкекглавархитектура» инициирует проект, где будут прописаны единые правила предоставления рекламных конструкций.

"Хотим перенять зарубежный опыт. Возможно, что одну улицу оформят, например, в зеленом цвете — своего рода Жашыл street, другую — желтым и так далее. И город станет намного ярче и красивее", — сказал чиновник.

Полный комментарий заместителя начальника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека слушайте в аудиоверсии.