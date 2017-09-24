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Заявление пресс-службы ВГТРК
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Заявление пресс-службы ВГТРК 

Вести.Ru 24 сентября 2017
Фото: Вести.Ru
Пользователи одного из пиратских сайтов на территории ФРГ разместили в сети интернета скриншот программы телеканала Россия-1 с наложенной на неё предвыборной политической рекламой на русском языке. Телеканал Россия-1 не разрешён к трансляции за пределами Российской Федерации. Исходя из этого не может быть и речи о размещении или замещении на нем рекламы за пределами России. Таким образом речь идёт о двух правонарушениях, совершенных неустановленными лицами на территории Федеративной Республики Германии, к которым ВГТРК не имеет никакого отношения. Телеканалом ВГТРК, предназначенным для соотечественников и русскоговорящих за пределами России является РТР-Планета.
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