Приключения не оценили. В Оренбурге рекламу спа признали непристойной

22 сентября Оренбургское УФАС России провело экспертный совет, посвященный непристойной рекламе мужских спа салонов.

Совет рассмотрел два вопроса: первый — содержит ли реклама спа-салона для взрослых на визитках с текстом: «Ищу приключения на свою … и на Киску» непристойный образ, второй — есть ли сексуальный подтекст в звуковой рекламе подобных заведений.

Эксперты посчитали, что реклама на визитках содержит сниженную лексику и нарушает этические нормы, а также распространяется рядом со школой и детским садом, то есть доступна не только взрослым.

«С наружной рекламой спа-салонов мы разобрались: рекламные компании приняли решение не размещать подобные объявления на щитах. Предлагаю радиостанциям также отказаться от трансляции подобных роликов», — предложил представитель гильдии рекламистов Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Олег Таранец.