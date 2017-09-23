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Приключения не оценили. В Оренбурге рекламу спа признали непристойной
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Приключения не оценили. В Оренбурге рекламу спа признали непристойной 

АиФ-Оренбург 23 сентября 2017
Фото: АиФ-Оренбург
22 сентября Оренбургское УФАС России провело экспертный совет, посвященный непристойной рекламе мужских спа салонов.
Совет рассмотрел два вопроса: первый — содержит ли реклама спа-салона для взрослых на визитках с текстом: «Ищу приключения на свою … и на Киску» непристойный образ, второй — есть ли сексуальный подтекст в звуковой рекламе подобных заведений.
Эксперты посчитали, что реклама на визитках содержит сниженную лексику и нарушает этические нормы, а также распространяется рядом со школой и детским садом, то есть доступна не только взрослым.
«С наружной рекламой спа-салонов мы разобрались: рекламные компании приняли решение не размещать подобные объявления на щитах. Предлагаю радиостанциям также отказаться от трансляции подобных роликов», — предложил представитель гильдии рекламистов Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Олег Таранец.
В итоге под запрет попали визитки одного из салонов и две радиорекламы, сообщает РИА56.
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