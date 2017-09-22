Не обострись и крутые яйца. Пять самых безумных реклам Burger King

«Смотри не обострись!»

Реклама острого воппера стала одной из самых запоминающихся и вызвала фурор в Сети. В марте ее использовали как заставку для стартовой страницы сети Wifi Московского метрополитена.

Из-за критики слоган убрали и оставили второй, менее провокационный: «Жгучий соус прямо в булке». По мнению маркетологов, негатив от этой рекламы запомнился и остался надолго.

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«Налижемся!»

Неоднозначный слоган также выбрали для рекламы мороженого. После призыва «нализаться» на Burger King обратила внимание Федеральная антимонопольная служба

Но проверка показала, что Burger King не нарушил закон «О рекламе», поскольку спорные слоганы сопровождались корректным изображением продукта. Корректность реклам подтвердили линвисты и юристы.

Неприличные наггетсы

Рекламщики Burger King способны на креатив даже с порцией нагетсов. Пара движений — и вот хрустящие кусочки курицы в панировке уже складываются в неприличный жест.

Этой рекламой тоже заинтересовалась ФАС, но никакого наказания для фаст-фуда

не последовало.

Также в феврале сотрудники фастфуда решили немножечко хайпануть на теме с Дианой Шурыгиной и разместили рекламу с образом девушки из программы «Пусть говорят» в своих соцсетях.

Текст рекламы гласил «Второй бесплатно», а вместо коронной фразы Дианы «на донышке» она говорила: «Совсем недолго!».

Яйца круче, чем у конкурентов

Вечная тема, которую эксплуатируют пиарщики и рекламщики Burger King — соперничество с другими сетями

фаст-фуда. В феврале 2017 года они посадили за стол седого мужчину с бородой в белой одежде (отсылка к основателю KFC полковнику Сандердсу) и клоуна (отсылка к маскоту McDonald`s Рональду Макдональду).

Когда они спросили, «почему в Burger King» курица вкуснее, им ответил сам гендиректор российского представительства.

Потому что у нас яйца круче!

Ранее Burger King обратился к McDonald`s более жестко. Рекламщики практически нецензурно «послали» своего конкурента и даже подтвердили, что они «вкрай окурели». Читать далее>>