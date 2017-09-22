В Кемереве уничтожили 250 футболок и бандан с изображением листьев конопли

Один из модных бутиков в Кемерове привлек внимание правоохранительных органов : своим клиентам продавцы предлагали одежду с изображением листьев конопли.

На выбор — футболки, бейсболки, банданы и даже носки. Такая продукция приравнивается к пропаганде и рекламе наркотиков. И продавать ее запрещено. Оперативники получили сигнал и нагрянули в бутик с рейдом. Всю одежду с изображением листьев конопли они изъяли, а дело об административном правонарушении передали в суд.

По решению суда нарушителя привлекли к административному штрафу в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, вся конфискованная продукция была уничтожена.

Всю запрещенную текстильную продукцию полицейские привезли в местную котельную. Кочегар разжег огонь и по указанию представителя правоохранительных органов отправлял в печь конфискованную одежду. В итоге сожгли более

250-ти изделий.