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Google компенсирует рекламодателям фиктивный трафик
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Google компенсирует рекламодателям фиктивный трафик 

Коммерсант 22 сентября 2017
Google подтвердила, что собирается выплатить компенсацию рекламодателям за рекламу, которая была размещена на сайтах с фиктивным трафиком. О том, что корпорация выплатит компенсацию некоторым работодателям, чьи объявления были размещены с помощью инструмента DoubleClick Bid Manager на сайтах, где было зафиксировано использование фиктивного трафика, стало известно еще в августе. Тогда речь шла лишь о возмещении сборов в размере от 7% до 10% от стоимости рекламы, которые рекламодатели платят Google за использование ее инструментов. Теперь же Google заявила о том, что договорилась со многими своими партнерами по размещению рекламы, такими как AppNexus, Index Exchange, OpenX, и DoubleClick Ad Exchange, о полном возмещении стоимости рекламы.
Согласно данным американской национальной ассоциации рекламодателей и компании WhiteOps, в 2016 году убытки в рекламе, связанные с мошенничеством, составили $6,5 млрд Технологические компании активно борются с этим явлением — в прошлом году убытки снизились на 10%.
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