Ещё
Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через Facebook 

ТАСС 22 сентября 2017
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлений в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook. А как на счет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари", — написал он.
Ранее сообщалось, что американская компания Facebook решила предоставить в распоряжение Конгресса США всю имеющуюся у нее информацию о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.
Ранее сообщалось, что Facebook предоставила такие данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.
ТАСС: последние новости
Канада предложила Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля СВР не комментирует слова Мэй о мерах, которые якобы подорвут работу разведки СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки69
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»381
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение