«Аллату» оставили «Добрую буренку»

Башкирский переработчик выиграл у СМК судебный спор за рекламный слоган

Крупному башкирскому молокопереработчику — компании «Аллат» удалось в арбитражном суде отстоять права на использование на упаковке своей продукции части товарного знака Саратовского молочного комбината (СМК). Предметом спора стало словосочетание «Добрая буренка». СМК выпускает продукцию под этим брендом, а «Аллат» использует как рекламный слоган на упаковке. Арбитраж Башкирии счел, что маркетинговый ход башкирской компании на узнаваемость продукции СМК не повлиял.

Арбитражный суд Башкирии отказал Саратовскому молочному комбинату (принадлежит пятерым физлицам) в иске к башкирскому молокопереработчику — компании «Аллат» (входит в челябинскую группу «Росмол»). СМК требовал запретить «Аллату» использовать товарный знак «Добрая буренка», под которой выпускает собственную продукцию, а также изъять продукцию «Аллата» из оборота и взыскать 20 млн руб. убытка. Расчеты убытка в материалах дела не приводятся.

Права на товарный знак «Добрая буренка» принадлежат СМК с мая 2003 года и распространяются на молочную продукцию, в том числе маргарин, масло, молоко, сливки, йогурты и другую.

«Аллат» с 2006 года выпускает продукцию под брендом «Даренка», но на упаковке под названием указывает также слоган «Добрая буренка».

В СМК сочли продукцию башкирской компании «контрафактом», так как она до степени смешения повторяет бренд компании.

«Аллат» в ответ на эту претензию заказал в лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН социсследование, в котором более 80% респондентов заявили, что не находят сходства на упаковках производителей, а 93% смогли отличить продукцию «Аллата» от продукции СМК. Вторую экспертизу упаковок по заказу «Аллата» провел фонд ВЦИОМ. 72% из 1 тыс. респондентов в Челябинске, Уфе, Саратове и Ульяновске заявили, что не перепутали бы упаковки производителей, а 82% не нашли между ними сходства.

Арбитраж Башкирии таже счел, что товарный знак СМК и обозначение на упаковке «Аллата» «не сходны до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам». Суд признал использование слов «Добрая буренка» на продукции «Даренка» маркетинговым приемом «звуковой организации стихотворного текста». «Потребитель обращает внимание на первое слово, поскольку оставшиеся являются дополнением, указывая на положительную характеристику коровы с кличкой Даренка», — отмечено в решении суда. Кроме того, указал суд, слово «Даренка» доминирует на упаковке, так как выполнено крупным шрифтом.

В СМК и «Аллате» вчера на запрос „Ъ” не ответили.

Эксперты разошлись в оценке перспектив обжалования решения. Управляющий партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Антон Толмачев полагает, что у СМК есть шансы пересмотреть решение в следующих инстанциях суда. «Если словосочетание „добрая буренка“ общеупотребимое, то почему Роспатент зарегистрировал его в качестве товарного знака. Наличие факта регистрации означает, что „Добрая буренка“ защищенный знак, который может быть использован только с согласия правообладателя, в том числе и в целях продвижения товаров в той же товарной группе», — отметил юрист. По его мнению, истец может потребовать назначения повторной экспертизы.

В то же время старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин отмечает, что приложенные к материалам дела социсследования, подтверждающие, что потребитель не путает продукцию сторон, не опровергнуты, под сомнения не поставлены. «В апелляционном суде опровергнуть эти исследования маловероятно — новых доказательств апелляция не принимает. Отменить решение суда на основании того, что обозначение истца включается в обозначение ответчика может, скорее, кассационная инстанция», — полагает он.