Известные киберспортсмены в коммерческой рекламе товаров и услуг

Огромная индустрия киберспорта уже давно стала неотъемлемой частью современной массовой культуры, о чём можно судить не только по популярности аккаунтов профессиональных геймеров в соцсетях или по размеру аудитории трансляций с различных турниров. За популярными киберспортсменами стоят армии поклонников, которые готовы прислушиваться к мнению своих кумиров. Это не может не привлекать производителей товаров и услуг, мечтающих о действенной рекламе. И пока звёзды кино продвигают сами видеоигры и киберспортивные дисциплины ( Арнольд Шварценеггер в рекламе Mobile Strike, Дольф Лунгрен с World of Tanks, Дэн Трехо в проморолике CS:GO и многие другие), проaгеймеры рекламируют напрямую не относящиеся к киберспорту бренды.

Что выбирают победители

Как ни странно, одним из первых киберспортсменов, засветившихся в рекламе, стал российский прогеймер. В далёком 2009 году победитель многочисленных турниров по Quake Антон «Cooller» Синьгов появился в коротком ролике «Лаборатории Касперского» . Произошло это через три года после того, как Министерство спорта исключило компьютерный спорт из реестра видов спорта в России, и за девять лет до повторного внесения киберспорта в официальный перечень. Однако это никак не повлияло ни на популярность самого Синьгова, ни на его победы на международной арене, ни на желание рекламщиков задействовать российского киберспортсмена в создании образа продвинутой компании по разработке систем компьютерной безопасности.

Кисломолочная зависимость

В случае с добившимися больших результатов киберспортсменами тема полной отдачи любимому делу лежит на поверхности — кому, как ни им знать, что только фанатичная преданность тому, чем ты занят, способна доставить удовольствие и привести к успеху. На этом и решили сыграть производители йогурта Yoggi Yalla, пригласив в свою рекламу шведского стрелка Олофа «olofmeister» Кайбьера из состава fnatic по CS:GO. Кроме него в кадре только пустые стены, монитор с любимой игрой и бутылочки с йогуртом. Кисломолочный рекламный контракт достался Олофу после череды громких побед и присуждения ему звания лучшего игрока 2015 года по версии портала HLTV.

Слова не мальчика, но мужа

Видеоигры уже давно перестали быть прерогативой исключительно школьников, а участие в профессиональных киберспортивных лигах и вовсе возможно лишь по достижении игроком определенного возраста. Расцвет киберспортивной карьеры, как правило, приходится на период возмужания со всеми его атрибутами. Этим воспользовалась компания Gillette, вложив бритвенный станок в руку испанского игрока в League of Legends Энрике «xPeke» Седеньо Мартинеза.

Мартинез профессионально играет в League of Legends с самого начала проведения официальных турниров по этой дисциплине в 2011 году. Именно тогда вместе с другими участниками из команды fnatic Энрике стал первым чемпионом мира по LoL. Среди многочисленных достижений xPeke значится и титул самого ценного игрока IEM Season VII — Global Challenge Katowice. О нём-то и вспомнила Gillette после подписания спонсорского контракта с IEM в начале этого года. Для российской аудитории выпустили локализованную версию рекламы.

По старой памяти

Канадец Гийом Grrr… Патри долгое время был единственным иностранцем, сумевшим победить на турнире по StarCraft в Южной Корее. Его достижение продержалось непокорённым 16 лет, и всё это время он оставался популярной персоной в стране утренней свежести. Поэтому когда в 2015 году компании Blizzard понадобился представитель западной цивилизации для привлечения внимания к чемпионату по Hearthstone в Южной Корее, выбор был очевиден. Тем более, что за год до этого Гийом пробовал свои силы на турнире OGN Invitational по этой дисциплине.

История успеха

Участника Astralis Николая dev1ce Ридтца нередко называют одним из лучших представителей молодой школы CS:GO и самым перспективным игроком Дании. Своей историей успеха популярный киберспортсмен делится в рекламе Windows 10. По задумке создателей ролика, всё начинается именно с этой операционной системы. Специально для многочисленных датских поклонников таланта Ридтца была выпущена версия рекламы на родном языке.

Выбирай сердцем!

В этом году один из самых узнаваемых киберспортсменов в мире, участник команды Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive Ярослав pashaBiceps Яжомбковски снялся в рекламе известного ритейлера техники. В ролике из масштабной серии «Выбирай сердцем» знаменитый поляк в образе себя самого и своего сердца получает в магазине «всё, чтобы играть и выигрывать».

Промо-рекордсмены

Больше всего сливок с рекламных бюджетов сняли шведские легенды Counter-Strike Эмиль HeatoN Кристенсен и Абдисамад SpawN Мохамед, в послужном списке которых значатся SK Gaming и Ninjas in Pyjamas. По отдельности они сотрудничали с разными производителями компьютерной периферии и девайсов для геймеров. А в 2011 году вместе продвигали мониторы BenQ.

В том же году Эмиль и Абди в компании ещё пяти шведских киберспортсменов снялись в фановом ролике компании по переработке вторсырья. Помешанные на экологии скандинавы в буквальном смысле слова собрали из профессиональных геймеров целый ансамбль. Ведущие партии в нём исполнили игроки из нескольких составов SK Gaming по CS Кристофер GeT_RiGhT Алесунд, Бьёрн threat Перс, Кристер fisker Эрикссон, а также игрок в Quake 3 Пелле fazzz Сёдерман и представитель Team Dignitas по StarCraft 2 Джеффри SjoW Брюси.