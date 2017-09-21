Ещё
Russ Outdoor изменит в России систему продажи наружной рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Russ Outdoor изменит в России систему продажи наружной рекламы 

Коммерсант 21 сентября 2017
Фото: Ведомости
Компания Russ Outdoor, которая занимается производством наружной рекламы в России, вводит новую систему измерения эффективности рекламных кампаний. В связи с этим компания меняет систему продаж. Об этом сообщает RNS со ссылкой на управляющего директора компании Жана Эммануэля. Он рассказал, что изменения Russ Outdoor предполагают продажу не мест на рекламных конструкциях, а контактов аудитории.
По словам господина Эммануэля, эффективность рекламных компаний будет измеряться при помощи сбора информации о передвижении потенциальной аудитории. Эти данные компания сможет получить при помощи специального приложении, установленного на гаджетах респондентов. Через него Russ Outdoor планирует также проводить опросы аудиторы. Представитель компании пояснил, что новая система оценки эффективности рекламы пока будет использованы в городах-миллионниках.
Коммерсант: последние новости
Politico узнала о сотрудничестве Цукерберга с главным стратегом предвыборной кампании Клинтон Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 5 Сергей Лавров: Россия пригласила США на встречу по Сирии в Астане
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение