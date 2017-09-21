Russ Outdoor изменит в России систему продажи наружной рекламы

Компания Russ Outdoor, которая занимается производством наружной рекламы в России, вводит новую систему измерения эффективности рекламных кампаний. В связи с этим компания меняет систему продаж. Об этом сообщает RNS со ссылкой на управляющего директора компании Жана Эммануэля. Он рассказал, что изменения Russ Outdoor предполагают продажу не мест на рекламных конструкциях, а контактов аудитории.

По словам господина Эммануэля, эффективность рекламных компаний будет измеряться при помощи сбора информации о передвижении потенциальной аудитории. Эти данные компания сможет получить при помощи специального приложении, установленного на гаджетах респондентов. Через него Russ Outdoor планирует также проводить опросы аудиторы. Представитель компании пояснил, что новая система оценки эффективности рекламы пока будет использованы в городах-миллионниках.