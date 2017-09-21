Индийцев разгневал призыв порноактрисы предохраняться в религиозный праздник

В штате Гуджарат на западе Индии по настоянию общественности были сняты все билборды с бывшей порноактрисой Санни Леоне, которая рекламировала презервативы Manforce и рекомендовала не забывать о них во время религиозного праздника Наваратри. Об этом сообщает The Independent.

«Играйте с любовью в этот Наваратри», — гласил рекламный плакат.

Реклама контрацептивов в преддверии праздника «девяти ночей» возмутила ассоциацию торговцев, которая подала официальную жалобу местным властям на Manforce. Производителя презервативов обвинили в желании нажиться, опошлив Наваратри. «Это безответственная попытка увеличить продажи, поставив на карту всю нашу систему культурных ценностей», — говорилось в заявлении.

Наваратри — праздник, в ходе которого индуисты на протяжении десяти дней и девяти ночей поклоняются девяти женским формам бога. Торжество проходит в форме фестиваля. Наваратри стартовал 21 сентября.

Manforce — крупнейший в Индии производитель презервативов. Леоне — бывшая канадско-американская порноактриса индийского происхождения, а ныне звезда Болливуда, она является лицом бренда.