Ещё
Индийцев разгневал призыв порноактрисы предохраняться в религиозный праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индийцев разгневал призыв порноактрисы предохраняться в религиозный праздник 

Lenta.ru 21 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
В штате Гуджарат на западе Индии по настоянию общественности были сняты все билборды с бывшей порноактрисой Санни Леоне, которая рекламировала презервативы Manforce и рекомендовала не забывать о них во время религиозного праздника Наваратри. Об этом сообщает The Independent.
«Играйте с любовью в этот Наваратри», — гласил рекламный плакат.
Реклама контрацептивов в преддверии праздника «девяти ночей» возмутила ассоциацию торговцев, которая подала официальную жалобу местным властям на Manforce. Производителя презервативов обвинили в желании нажиться, опошлив Наваратри. «Это безответственная попытка увеличить продажи, поставив на карту всю нашу систему культурных ценностей», — говорилось в заявлении.
Наваратри — праздник, в ходе которого индуисты на протяжении десяти дней и девяти ночей поклоняются девяти женским формам бога. Торжество проходит в форме фестиваля. Наваратри стартовал 21 сентября.
Manforce — крупнейший в Индии производитель презервативов. Леоне — бывшая канадско-американская порноактриса индийского происхождения, а ныне звезда Болливуда, она является лицом бренда.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение