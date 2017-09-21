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Russ Outdoor и ЭСПАР запустили систему измерения наружки, чтобы сранивать ее с другими медиа
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Russ Outdoor и ЭСПАР запустили систему измерения наружки, чтобы сранивать ее с другими медиа 

Sostav.ru 21 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Оператор наружной рекламы Russ Outdoor (крупнейший игрок на московском рынке) запустил пилотный проект по измерению аудитории наружки в Москве, рассказала компания на пресс-конференции. Измерения базируются на данных ЭСПАР и других компаний. Полноценные индустриальные измерения запустят до конца 2017 года по Москве, в дальнейшем планируется охватить города с населением от одного млн человек. Данной инициативой компания хочет внедрить единую валюту измерений на outdoor-рынке. В отличие от текущих данных, предоставляемых ЭСПАР, новая система позволяет оценивать сезонность, характеристику аудитории, эффект кампаний, а также сравнивать эффективность наружки с другими медиа. В пилотном измерении участвовали несколько компаний: Russ Outdoor (разработал методику и финансировал пилот), ЭСПАР, Tiburon (предоставляет данные о маршрутах перемещения), Espri (данные навигации) и AdMetrix (измеряет эффект коммуникации). В пилотном проекте измерялась аудитория только рекламных конструкций Russ Outdoor в Москве. Мобильная панель охватывала 1500 человек. По результатам пилота было получено расхождение в 5% с текущими индустриальными данными. Russ Outdoor в течение месяца-двух готов представить рынку результаты пилотного исследования. В дальнейшем компания предлагает создать индустриальный комитет, который бы финансировал проект измерений наружной рекламы. В него могут войти игроки outdoor-рынка на паритетных началах. Russ Outdoor хочет помочь индустрии, но не готов впоследствии финансировать проект измерений на 100%, сказали представители оператора. Директор по стратегическому маркетингу Russ Outdoor Рашид Нежеметдинов затруднился ответить на вопрос о том, как внедрение новой системы скажется на росте продаж и выручке. По опыту Великобритании это может быть рост продаж на 5%. Увеличение цен вряд ли предвидится в связи с запуском системы измерений, считают в Russ Outdoor.
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