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Животные поделились новостями в индийской рекламной кампании
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Животные поделились новостями в индийской рекламной кампании 

Sostav.ru 21 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
К сожалению, животные не умеют разговаривать. А значит, не могут поделиться своими проблемами. Индийское креативное агентство предлагает представить, что бы было, если бы животные и птицы обладали теми же умениями и техникой, что и человек. Какими бы событиями они поделились, имея мобильные телефоны с фотокамерой? В новой рекламной кампании JWT, India для Sanctuary Nature Foundation орёл, чайка и шимпанзе держат в лапах мобильные телефоны, на экранах которых уничтоженные леса и водоёмы. Животные сообщают, что у них больше нет дома, и просят поделиться этой новостью со всем миром.
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