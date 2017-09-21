Животные поделились новостями в индийской рекламной кампании

К сожалению, животные не умеют разговаривать. А значит, не могут поделиться своими проблемами. Индийское креативное агентство предлагает представить, что бы было, если бы животные и птицы обладали теми же умениями и техникой, что и человек. Какими бы событиями они поделились, имея мобильные телефоны с фотокамерой? В новой рекламной кампании JWT, India для Sanctuary Nature Foundation орёл, чайка и шимпанзе держат в лапах мобильные телефоны, на экранах которых уничтоженные леса и водоёмы. Животные сообщают, что у них больше нет дома, и просят поделиться этой новостью со всем миром.