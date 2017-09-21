Сам себе режиссер: Зак Снайдер снял новый фильм на iPhone

Что делает Снайдер после ухода из «Лиги справедливости»? Снимает киношки на iPhone.

На днях режиссер поделился с поклонниками своей новой работой — четырёхминутной короткометражкой «Snow Steam Iron», которую он с детьми снял на обычный iPhone.

«Снег мягко падает на окрашенные кровью улицы Нью-Йорка. Пар окутывает ночной кошмар узких улочек. Железо — это сила воли того, кто решит сопротивляться… сражаться… выживать», — гласит описание к ролику.

Надо признать, что необычный метод съемки на Снайдера не повлиял: характерный стиль и визуальная эстетика с первых кадров выдают руку мастера.

Сам постановщик отозвался о новом фильме как об «очень странном, но терапевтическом и очищающем опыте», в котором его семья нуждалась после произошедшей трагедии.