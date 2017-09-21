Ещё
Сам себе режиссер: Зак Снайдер снял новый фильм на iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сам себе режиссер: Зак Снайдер снял новый фильм на iPhone 

Ivi.ru 21 сентября 2017
Что делает Снайдер после ухода из «Лиги справедливости»? Снимает киношки на iPhone.
На днях режиссер поделился с поклонниками своей новой работой — четырёхминутной короткометражкой «Snow Steam Iron», которую он с детьми снял на обычный iPhone.
«Снег мягко падает на окрашенные кровью улицы Нью-Йорка. Пар окутывает ночной кошмар узких улочек. Железо — это сила воли того, кто решит сопротивляться… сражаться… выживать», — гласит описание к ролику.
Надо признать, что необычный метод съемки на Снайдера не повлиял: характерный стиль и визуальная эстетика с первых кадров выдают руку мастера.
Сам постановщик отозвался о новом фильме как об «очень странном, но терапевтическом и очищающем опыте», в котором его семья нуждалась после произошедшей трагедии.
Снайдер — не первый, кто экспериментирует с «мобильным» кино: в 2011 году во время музыкального тура по Европе Адам Грин состряпал на iPhone полнометражку «Неправильный феррари», а снятый на три смартфона и обработанный в приложении «Мандарин» Шона Бэйкера гремел на весь «Сандэнс» в 2015-м.
Ivi.ru: последние новости
13 милейших фото звезд с щеночками 20 голливудских красавцев, которым ужасно идут длинные волосы Кто получил «Оскар» в 2018 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»382
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение