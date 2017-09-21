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Московское УФАС признало компании «Яндекс» и «Полосатый лось» нарушившими закон о рекламе
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Московское УФАС признало компании «Яндекс» и «Полосатый лось» нарушившими закон о рекламе 

Агентство «Москва» 21 сентября 2017
Московское УФАС России признало ООО «Яндекс» и ООО «Полосатый лось» компаниями, нарушившими закон о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России по итогам рассмотрения дела в отношении ООО «Яндекс» и ООО «Полосатый лось» приняло решение о признании компаний нарушившими «Закон о рекламе» и выдало им предписания о прекращении нарушения. Регулятор установил факт размещения в период с марта по июнь текущего года в системе «Яндекс. Директ» рекламного материала: «Реклама на дорожных знаках. Установка под ключ! Согласование с властями, монтаж, обслуживание. Звоните! reklamanastolbe.ru», — говорится в сообщении.
Уточняется, что столичное УФАС выявило в действиях рекламодателя и рекламораспространителя нарушение пункта 1 ст. 7 «Закона о рекламе», выразившееся в публикации рекламы товаров, производство и (или) реализация которых запрещена законодательством. Так, как подчеркивается, продвижение услуг по размещению рекламных материалов на дорожных знаках (указателях) запрещено ч. 2 с. 19 «Закона о рекламе».
«За нарушение законодательства о рекламе ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что в 2016 г. ООО «Яндекс» уже получало предписание Московского УФАС России по аналогичному правонарушению.
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