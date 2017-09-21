Очень смешная реклама очень не понравилась Мелании Трамп. Теперь будет суд!

Мелания Трамп (47), конечно, личность неоднозначная, как минимум, с сомнительным прошлым. Но теперь, в новом статусе, ей приходится заниматься своей репутацией. Ты же помнишь, как этой весной первая леди добилась компенсации у портала The Daily Mail за клевету — тогда журналисты заявили, что до замужества Трамп работала в эскорте. Статью почти сразу удалили и выплатили Мелании около трех миллионов долларов.

В общем, на днях адвокатам Мелании снова пришлось подать иск в суд. Дело в том, что англоязычная школа в Хорватии без разрешения использовала фото Трамп для рекламы своего учебного заведения с подписью: «Просто представьте, как далеко вы можете пойти, хоть немного владея английским».

И официальные представители школы отлично выкрутились: заявили, что выбрали именно Трамп, поскольку большинство хорватов подражают именно ей, и фотография Мелании отлично смотивировала их учиться. Однако, несмотря на такие аргументы, адвокаты первой леди дали школе 24 часа, чтобы убрать баннеры.

Школа, конечно, уже извинилась перед Трамп и пообещала убрать все рекламные щиты. Зря… нам нравилось!