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Очень смешная реклама очень не понравилась Мелании Трамп. Теперь будет суд!
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Очень смешная реклама очень не понравилась Мелании Трамп. Теперь будет суд! 

Peopletalk 21 сентября 2017
Фото: Peopletalk
Мелания Трамп (47), конечно, личность неоднозначная, как минимум, с сомнительным прошлым. Но теперь, в новом статусе, ей приходится заниматься своей репутацией. Ты же помнишь, как этой весной первая леди добилась компенсации у портала The Daily Mail за клевету — тогда журналисты заявили, что до замужества Трамп работала в эскорте. Статью почти сразу удалили и выплатили Мелании около трех миллионов долларов.
В общем, на днях адвокатам Мелании снова пришлось подать иск в суд. Дело в том, что англоязычная школа в Хорватии без разрешения использовала фото Трамп для рекламы своего учебного заведения с подписью: «Просто представьте, как далеко вы можете пойти, хоть немного владея английским».
И официальные представители школы отлично выкрутились: заявили, что выбрали именно Трамп, поскольку большинство хорватов подражают именно ей, и фотография Мелании отлично смотивировала их учиться. Однако, несмотря на такие аргументы, адвокаты первой леди дали школе 24 часа, чтобы убрать баннеры.
Школа, конечно, уже извинилась перед Трамп и пообещала убрать все рекламные щиты. Зря… нам нравилось!
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