ТНТ первым из каналов начнет продавать «сквозную» рекламу на ТВ и в интернете

ТНТ станет первым телеканалом в России, который начнет продавать рекламу по системе Big TV рейтинг, сообщил на конференции «День бренда» Сергей Васильев , гендиректор Национального рекламного альянса (НРА, единый селлер ТВ-рекламы в стране). Эта система позволяет рекламодателям размешать ролики сразу в эфире каналов и в том контенте, который каналы распространяют в интернете. Разработку Big TV рейтингов НРА и исследовательская компания MediaScope (считает телезрителей и интернет-пользователей в России) анонсировали в прошлом году.

ТНТ начнет размещение по Big TV c 1 октября, другие каналы — со следующего года, уточнил Васильев. Рекламодателям продается сквозной выход ролика в эфире и в течение 7 дней после этого — показ его в интернет-версии передач и шоу. «Так мы хотим вернуть рекламодателям аудиторию, которую размывают современные технологии», — объясняет гендиректор НРА.

Телекомпании недовольны тем что рекламодатели тратят всю большую часть своих бюджетов в интернете. По данным Ассоциации коммуникационных агенств России, за первые шесть месяцев года телеканалы заработали на рекламе 80 млрд руб., в интернете — 75 млрд руб. Продажи по Big TV рейтингам — один из способов лучше контролировать продажи рекламы в интернет-версии телевизионного контента, объясняли прежде сотрудники НРА и телевизионных холдингов. Сейчас телеканалы также продают рекламу в интернет-версиях своего контента — но каждая телекомпания делает это, как правило, самостоятельно, без помощи НРА или в партнерстве с интернет-холдингами.

Представитель «Газпром-медиа» отказался раскрыть сколько зрителей дополнительно к эфиру собирает ТНТ на своем контенте в интернете: «Цифры сильно отличаются от проекта к проекту». В октябре по системе Big TV рейтинг начинает продаваться ТНТ, а в ноябре — и другие каналы субхолдинга «Развлекательное телевидение» (ТВ-3, «Пятница», ТНТ4, «2x2»), уточнил он. «Газпром-медиа» рассчитывает что благодаря этому доходы каналов в интернете вырастут, добавил представитель холдинга, но конкретные прогнозы привести затруднился.

Представитель MediaScope также не стал раскрывать какую дополнительную аудиторию собирают в сети конкретные каналы и передачи: «Мы раскрываем эту информацию только с согласия самих телекомпаний». В 2016 г. MediaScope сообщал, что за счет показа в сети своего контента в среднем российские каналы получают лишь 1% новых зрителей и 3%, если речь идет о молодых зрителях.

Васильев говорит, что прямо сейчас революции от Big TV ждать не стоит: «Лишь отдельные проекты телеканалов получают солидную прибавку по аудитории при показе в интернете, это шоу и передачи, направленные на молодых зрителей».

«Первый» обсуждает с НРА продажу по Big TV рейтингам, говорит источник в телекомпании.