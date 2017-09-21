Крышу автомойки в Тюмени покрыли баннерами с портретами ветеранов

На автомойке пояснить, откуда взялись эти баннеры, внятно не смогли. Один из строителей признался: «Взяли на складе, у моего приятеля». К расследованию тут же подключились «Областной поисковый центр», организовавший патриотическую акцию «Стена памяти», сотрудники мэрии Тюмени. «Акция „Стена памяти“ проводится в Тюмени начиная с 2011 года, — рассказала „РГ“ пресс-секретарь главы Тюмени Гульнара Сидоркина. — В ней может принять участие и любой житель, и крупная компания. В итоге более сотни предприятий заказывали и размещали на улицах города баннеры с изображением ветеранов. Было собрано около 5000 фотографий ветеранов, их присылали из всех уголков области.

Было собрано 5000 фотографий ветеранов. Но не для крыши автомойки

— Баннеры, оказавшиеся на крыше, изготовили в 2015 году, но они оказались с браком, — пояснила помощник директора департамента культуры Тюменской области Екатерина Старокорова. — Компании-подрядчику было предписано утилизировать их, но… Сейчас с владельцами автомойки решается вопрос об оперативном демонтаже баннера. Чиновники принесли извинения ветеранам и всем жителям региона.

Как вам это?

— А владелец автомойки ездит на машине с георгиевской ленточкой и надписью „Спасибо деду за Победу!“? Не представляю ситуацию, чтобы кто-то взял у соседа дедушкин портрет и покрыл им крышу. Не посмел бы… А тут вдруг чьи-то лица стали для нас безликими.

Подготовила Татьяна Владыкина