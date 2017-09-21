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Рекламный ролик с Култхардом запретили к показу по ТВ
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Рекламный ролик с Култхардом запретили к показу по ТВ 

Чемпионат.com 21 сентября 2017
Фото: F1News.ru
Рекламный ролик страховой компании Aviva, в котором бывший пилот Формулы-1 из Шотландии Дэвид Култхард сыграл роль таксиста, агрессивно управляющего автомобилем с пассажирами на борту, запретили к показу, информирует BBC. Видео запретили к показу как провоцирующее водителей к опасной езде после многочисленных жалоб со стороны зрителей. В общей сложности с агентством связались 58 человек, чтобы пожаловаться на данный видеоролик.
Сам ролик можно посмотреть в открытом доступе на видеохостинге YouTube.
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