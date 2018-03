На фестивале ADCR AWARDS 2017 наградили победителей 

ADCR Awards — российский профессиональный конкурс в области рекламы и дизайна, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Конкурс входит в состав мероприятий, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР с весом 2 балла. Участники соревнуются в семи категориях: Film& Radio, Print & Outdoor, Interactive & Mobile, Promotion & New Media, Design & Craft, Integration & Innovation, Young & Students. «В этом году работ в два раза больше, чем в прошлом. Уже совершенно очевидно, что в Европу мы войдем на вторую или третью позицию по количеству поданных кейсов, которые стали значительно интереснее. Некоторые выиграли по несколько наград в разных категориях. Мы стараемся всю систему категорий прозрачно интегрировать в европейскую. Точно также, как и несколько работ выиграли золото в разных категориях, так и один и тот же кейс был снят из шорт-листа из-за стопроцентного соответствия интеграции совпавшей с работой», — рассказывает о фестивале Александр Алексеев , Президент ADCR (Клуб Арт-директоров России). Победителей определяли ярчайшие представители российского креатива, члены клуба ADCR. В этом году жюри конкурса состояло из Дмитрия Тютькова (креативный директор TUTKOVBUDKOV), Александра Завацкого (креативный директор Friends Moscow), Владилена Ситникова (креативный директор Possible Moscow), Александра Загорского (креативный директор BBDO Russia Group), Данилы Голованова (креативный продюсер Red Pepper Film), Антона Рожина (копирайтер Восход). Победители ADCR AWARDS 2017: Категория Film& Radio: Золото: BBDO Russia Group — SNICKERS HUNGRY REMIX (Online / Viral Videos) Red Pepper Film — Piter by БУШЕ (Any other) Серебро: Leo Burnett — За троих (Public Service & Charity TV / Cinema Commercials) РА «Восход» — С крабом круче! (Online / Viral Videos) РА «Восход» — Всевозможности (TV / Cinema Commercials) Re:evolution — Игры Престолов (Online / Viral Videos) Бронза: BBDO Russia Group — Мастерская (ONLINE / VIRAL VIDEOS, Public Service & Charity) Friends Moscow — Решаем проблемы родителей: «Мальчик», «Девочка» (TV / Cinema Commercials) DDB Russia — Звёзды (TV / Cinema Commercials) Instinct — Yota . Одно приложение вместо оператора (TV / Cinema Commercials) Contrapunto — Усы (TV / Cinema Commercials) Категория Print & Outdoor: Золото: Publicis Russia — Помоги, не касаясь (Poster Advertising) Friends Moscow — NMD_DEALER (Poster Advertising) Бронза: BOOTLEG — KOZEL. MIXED BEER EFFECT (Poster Advertising) Категория Interactive & Mobile: Золото: JAMI& Zebra Hero — Самсунг Ютьюб ТВ (Social Media Campaigns) Possible Group — Кофе — не наркотик! (Online Advertising) Great Advertising Group — АукцЫон На Солнце (Mobile Applications) Friends Moscow — RUNTOSCROLL (Websites) Серебро: Zebra Hero — ТАТАРКА. Кейс. (Online Advertising) MORE — IT’S NOT A COUB (Online Advertising) Яндекс — Эверест (Websites) Possible Group — Земля 2050 (Websites) Publicis Group — Помоги, не касаясь (Any Other) Gocream — K11 — Digital Коробки (Any Other) GOOD Moscow — SBERBANK GO (Any Other) Бронза: BBDO Russia Group — SNICKERS HUNGRY REMIX (Online Advertising) Marvelous — 1 mb campaign (Online Advertising) Marvelous — 1 mb campaign (Websites) Marvelous — Мега Бренд Менеджер (Any Other) Marvelous — Рейс Героя (Social Media Campaigns) Leo Burnett — Scan Poster (Any other) РА «Восход» — LikeShow (Social Media Campaigns) Friends Moscow — NMD_LIVE (Online Advertising) Saatchi& Saatchi — Millicano с миллионером (Online Advertising) Категория Promotion & New Media: Золото: Marvelous — Guilty Clothes (Events) Possible Group — Кофе — не наркотик! (Promotions, New Use of Media) Friends Moscow — NMD_LIVE (Promotions, Live Stunts) Great Advertising Group — АукцЫон На Солнце (Promotions) Серебро: Friends Moscow — NMD_LIVE (Ambient Media) Friends Moscow — RUNTOSCROLL (New Use of Media) BBDO Russia Group — SNICKERS WTF AWARDS (Promotions) Friends Moscow — Бережная стирка на миллион (Promotions) РА «Восход» — Автокёрлинг (Events) BBDO Russia Group — SNICKERS HUNGRY REMIX (Promotions) BBDO Russia Group — SNICKERS WTF AWARDS (Promotions) Gocream — K11 — Digital Коробки (Ambient Media) GOOD Moscow — SBERBANK GO (Promotions) Бронза: РА «Восход» — Дождь смоет ложь (Promotions) Friends Moscow — RUNTOSCROLL (Promotions) BBDO Russia Group — SNICKERS HUNGRY REMIX (New Use of Media) BBDO Russia Group — RIBBONIZATION (Ambient Media) Red Keds — Twitch Goal Celebrator (New Use of Media) GOOD Moscow — SBERBANK. STREETS (Ambient Media) Категория Design & Craft: Золото: GOOD Moscow — SBERBANK NEIGHBORHOODS (Graphic Design) Супрематика — Живая текстура (Illustration & Photography) Студия ONY — Третьяковская галерея (Corporate Brand Identity) Серебро: BBDO Russia Group — Beat Film Festival (Graphic Design) Бронза: Marvelous — 1 mb campaign (Any Other) BBDO Russia Group — Beat Film Festival (Corporate Brand Identity) Оксана Палей — Аури Сигнум Групп (Corporate Brand Identity) Friends Moscow — NMD_DEALER (Graphic Design) РА «Восход» — Alibi (Packaging) Супрематика — Grut b (Packaging) Супрематика — Вдохновленная природой (Packaging) Категория Integration & Innovation: Золото: Яндекс — Эверест (Content Ideas) JAMI& Zebra Hero — Самсунг Ютьюб ТВ (Content Ideas) Серебро: РА «Восход» — Автокёрлинг (Content Ideas) Friends Moscow — RUNTOSCROLL (Best Use Of Technology) РА «Восход» — LikeShow (Best Use Of Tech) Possible Group — Кофе — не наркотик! (Creative Strategy) SLAVA — Бабушка не против Google (Content Ideas) Friends Moscow — NMD_LIVE (Best Use Of Technology) Бронза: Friends Moscow — NMD_LIVE (Content Ideas) РА «Восход» — С крабом круче! JAMI& Zebra Hero — Самсунг Ютьюб ТВ (Creative Strategy) Friends Moscow — Бережная стирка на миллион (Content Ideas) Possible Group — Кофе — не наркотик! (Best Use Of Technology) РА «Восход» — Сделано диабетиками (Content Ideas) Cheil Russia — За Горизонт (Integrated Campaigns) Young& Rubicam — Почитай мне (Content Ideas) Marvelous — 1 mb campaign (Creative Strategy) Possible Group — Земля 2050 (Content Ideas) SLAVA — Мастер и Маргарита. Я там был (Integrated Campaigns) Категория Young & Students: Золото: Александра Пархоменко — Гендеры* Сергей Плешков и Ксения Гурьева — Хеллоу Серебро: Анна Дмитриева — Save Frisian