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«Реклама должна быть более организованной и уместной», — нижегородский архитектор Александр Сазонов
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«Реклама должна быть более организованной и уместной», — нижегородский архитектор Александр Сазонов 

В городе N 20 сентября 2017
Фото: В городе N
Реклама должна сочетаться с дизайном улиц и не выбиваться из общего контекста, чтобы не портить вид Нижнего Новгорода, уверен нижегородский архитектор Александр Сазонов.
«Вопрос соответствия внешнего вида наружной рекламы очень актуальный для города, — заявил специалист. — На мой взгляд, реклама должна быть более организованной и уместной, и тот вид, в каком ее размещают без согласования с муниципалитетом, очевидно неприемлем».
Архитектор отметил, что администрация Нижнего Новгорода с 2015 года проводит довольно успешную кампанию по упорядочиванию и приведению порядок рекламы на улицах города. Однако остается еще много мест, где требуется вмешательство властей.
«Мне как архитектору обидно, что искажается облик городских зданий и портится общее впечатление от городской среды, — поделился Сазонов. — Наружная реклама должна вносить элементы дизайна и вместе с тем выполнять информативную функцию. Такой атрибут современной жизни призван создавать комфортную благоприятную среду для жизни в городе».
По словам специалиста, в Нижнем Новгороде есть положительные примеры правильно установленной рекламы. Например, оформление площади Минина и Пожарского, а также площади Горького.
Напомним, в Автозаводском районе снесли незаконно установленные рекламные щиты, за освещение которых больше полугода нижегородцы платили из своего кармана.
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