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Конкурс госрекламы «Импульс» принимает работы
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Конкурс госрекламы «Импульс» принимает работы 

Sostav.ru 20 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Международная Конкурс государственной социальной рекламы «Импульс», организатором которого выступает МИА «Россия сегодня», продолжает прием работ сезона-2017. Участие в конкурсе могут принять органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года. В 2017 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях — видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация, четырех специальных номинациях — «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание интернета». Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2017 года. Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА «Россия сегодня». Победители получат памятные статуэтки «Импульс», символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. Конкурс традиционно проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал «Россия 24», информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PRSostav.ru. Отраслевыми партнерами конкурса «Импульс» стали ассоциации: АКАР, IAB Russia, РАМУ, IN+OUT, РАСО, АКОС, АКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК «Каннские Львы» в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают: РИА «ФедералПресс» и Ассоциация менеджеров. Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». Председателем жюри является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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