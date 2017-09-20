В Волгограде застройщик незаконно рекламировал дом в ЖК «Сталинградский»

ООО «Коммунальное хозяйство +» разместило на своем сайте незаконную рекламу дома, расположенного в жилом комплексе «Сталинградский» в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в апреле текущего года региональная Инспекция госстройнадзора выдала ООО заключение по дому №88 по улице Ангарской о том, что застройщик и проектная декларация здания соответствуют требованиям. Однако государственная регистрация договора с первым дольщиком была проведения с нарушением закона, поэтому заключение утратило силу. Несмотря на это, застройщик опубликовал на сайте рекламу ЖК, в которой предлагал волгоградцам купить квартиру в недостроенном доме.