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В Волгограде застройщик незаконно рекламировал дом в ЖК «Сталинградский»
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В Волгограде застройщик незаконно рекламировал дом в ЖК «Сталинградский» 

АиФ Волгоград 20 сентября 2017
Фото: АиФ Волгоград
ООО «Коммунальное хозяйство +» разместило на своем сайте незаконную рекламу дома, расположенного в жилом комплексе «Сталинградский» в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в апреле текущего года региональная Инспекция госстройнадзора выдала ООО заключение по дому №88 по улице Ангарской о том, что застройщик и проектная декларация здания соответствуют требованиям. Однако государственная регистрация договора с первым дольщиком была проведения с нарушением закона, поэтому заключение утратило силу. Несмотря на это, застройщик опубликовал на сайте рекламу ЖК, в которой предлагал волгоградцам купить квартиру в недостроенном доме.
УФАС привлек виновных к административной ответственности и вынудил застройщика убрать незаконную рекламу.
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